Rusya'da koronavirüs vakası sayısı 1 milyon 513 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 1 milyon 513 bin 877'ye, ölenlerin sayısı 26 bin 50'ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 710 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 513 bin 877'ye çıktı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 229 artışla 26 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı da 7 bin 704 artışla 1 milyon 138 bin 522'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı 2 gün art arda yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 26,7'sinde hastalık belirtileri görülmedi.