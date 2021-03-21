Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı

Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzeme taşıyan tırlar, yerel bir insani yardım derneğinin deposunun yakınları ve İdlib'in güneyindeki M4 kara yolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, İdlib'in Sarmada beldesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısı alanına ve M4 kara yolu yakınlarına saldırılar düzenledi. Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzemeler taşıyan tırlar, yerel insani yardım derneğinin deposunun yakınları, dağlık alanlar ve İdlib'in güneyindeki M4 kara yolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı. Öte yandan, uçak gözlemevine göre, Akdeniz'den atılan bir balistik füze de İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kah köyünde Suriye Milli Ordusu karargahı yakınlarına düştü. Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, iki sivil hafif yaralandı. İdlib sivil savunma ekipleri saldırı sonrası arama ve yangın söndürme faaliyetlerini sürdürüyor. Gün içinde de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk altı sivil ölmüştü. AA

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