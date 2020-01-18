Rusya İdlib'e saldırdı: 4 sivil öldü

Rus savaş uçaklarının Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil öldü.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, gece saatlerinde Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi, Hute, Sellüm ve Bala çiftliğine saldırı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Bala çiftliğine bombardımanda aynı aileden 2'si çocuk 4 sivil öldü. Bu arada, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları sonucu Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan kırsal kesimindeki sivillerin Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor. AA

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