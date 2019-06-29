Rusya ile Japonya arasındaki "barış anlaşması" diyaloğu sürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, adalar sorunu kapsamında Japonya ile barış anlaşması yapılması konusunda diyaloğa devam edeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, adalar sorunu kapsamında Japonya ile barış anlaşması yapılması konusunda diyaloğa devam edeceğini söyledi.

Putin ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'nın Osaka kentinde G-20 zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Vladimir Putin, burada yaptığı konuşmada, Abe ile gündeme ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, "Elbette ki görüşmemizde barış anlaşmasıyla ilgili sorunları görüştük. İki ülke için de hassas olan konuyla ilgili diyaloğu devam ettireceğiz." dedi.

Kuzey Kore meselesini de görüştüklerini dile getiren Putin, "Nükleer ve füze sorununun ancak barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili tüm ülkelerin yapıcı bir diyalog kurması gerekiyor ancak bu şekilde Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenliği ve gelişimi sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Abe de Kuril Adaları ile ilgili barış anlaşması konusunda Rusya ile çalışmalara devam edileceğini belirterek, "Barış anlaşması konusundaki müzakerelerin, 1956'da imzalanan deklarasyon bazında, aktif şekilde devam ettirilmesini Putin ile memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.