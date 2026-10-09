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Gençlerimizi kaybetmeden harekete geçelim

09 Ekim 2026, Cuma 09:03
"Gençlerimiz tükeniyor" diyen Dr. Hamza Andreas Tzortzis, Risale-i Nur hakikatlerini gençlere ulaştırmak için herkesi gayrete çağırdı. "Yalnızca okumakla yetinmeyin; anlatma ve meydanlara çıkma zamanı" dedi.

Mehtap Yıldırım Yükselten-Yeni Asya

13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu’nun "Kur'ân ve sünnet ekseninde modern çağın sosyal meselelerine çözümler" başlıklı oturumunda konuşan Dr. Hamza Andreas Tzortzis, gençlerin manevî arayışlarına Kur’ânî cevaplar ulaştırılması gerektiğini, Risale-i Nur’u yalnızca okumanın yeterli olmadığını, anlatma ve harekete geçme zamanı olduğunu ifade etti. 

Fikir etrafında birleşmeliyiz

24 yıl önce Müslüman olduğunu dile getiren Tzortzis, "Bediüzzaman Said Nursî üç hastalıktan söz eder: cehalet, yoksulluk ve ayrılık. Yalnızca bir ulus devlet etrafında birleşemezsiniz. Bir fikir etrafında birleşirsiniz. Fikirler devlet sınırlarını aşar. Allah, hakikati reddedenlere karşı Kur’ân’dan aldığımız güç ile hareket etmemizi istiyor ve bunu 'büyük bir cihad' olarak nitelendiriyor. Bediüzzaman Said Nursî de şiddetten kaçınarak bu mücadeleyi itikadî ve fikrî zeminde yürütmemiz gerektiğini söylüyordu." ifadesini kullandı.

Risale-i Nur'u anlatma vakti

"Kardeşlerim, artık vakit daraldı, gayret göstermeliyiz." diye seslenen Tzortzis "Bediüzzaman Said Nursî’nin enerjisinden ilham alarak tebliğ yapmalıyız. Allah, 'İşte onlar kurtuluşa erenlerdir buyuruyor. Bediüzzaman Said Nursî’nin yöntemi de buydu: Hakikati reddedenlere karşı Kur’ânî delilleri ve bilgi anlayışını kullanıyordu. Ömrümüzün sonunun yakın olduğunu unutmamalıyız. Aksi hâlde gençlerimizi kaybedeceğiz. Yalnızca Bediüzzaman Said Nursî’nin kitaplarını okumakla yetinmeyin. Şimdi onları anlatma, hikmetle ve muhabbetle meydanlara çıkma zamanıdır." diye konuştu. 

Gençler için harekete geçin

Tzortzis konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Kardeşlerim, başka seçeneğimiz yok. İstanbul’da, Yalova’da, Ankara’da ve diğer şehirlerde meydanlara gidin. Bu ülkedeki ve dünyadaki gençlerle bağ kurmalı onlara dinimizin güzelliğini ve hakikatini göstermeliyiz. Gençlerimiz tükeniyor. Soruları var; cevaplarını Kur’ân ve Sünnet’te bulabilirler. Bediüzzaman Said Nursî’nin sözlerindeki belâgat, güzellik ve heyecanla onlara bu cevapları ulaştırabiliriz. Bediüzzaman Said Nursî’yi çok seviyorsanız, oturup yalnızca konuşmakla yetinmeyin. Harekete geçmeli, öğrendiklerimizi hayata geçirmeliyiz. Esselâmü aleyküm."

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  • Hüseyin İlhan

    9.10.2026 10:30:02

    Gençlerimizi,insanımızı kaybetmemenin yegane yolu DOSDOĞRU OLMAK'dan geçer. Zaten aziz üstadımızda bizlere bunu ders vermedi mi.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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