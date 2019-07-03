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3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Rusya INF'den çekildi

03 Temmuz 2019, Çarşamba 16:39
Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.

Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre, Rusya, INF'yi askıya aldı.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise buna karşılık olarak INF'nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

AA

Etiketler: Rusya, INF
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