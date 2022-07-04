"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya Savunma Bakanı: Luhansk’ın tamamı kontrol altına aldık

04 Temmuz 2022, Pazartesi 18:21
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk topraklarının tamamını kontrol altına aldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı’nda Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rapor verdi.

Rus güçlerinin 19 Haziran’dan itibaren sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin topraklarını kontrol altına almak için “başarılı bir operasyon” yaptığını belirten Şoygu, iki hafta içinde Lisiçansk ve Severodonetsk yakınlarındaki kuşatma altında bulunan bölgede tasfiyenin gerçekleştiğini aktardı.

Severodonetsk, Zolotoye, Gorskoye Volçeyarovka gibi büyük şehirler başta olmak üzere 25 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını kaydeden Şoygu, “Operasyon dün Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin en büyük şehirlerinden biri olan Lisiçansk'ın kurtarılmasıyla tamamlandı. Toplamda, aktif saldırı operasyonlarında 670 kilometrekarelik bölge kontrol altına alındı.” ifadelerini kullandı.

Bu süre içerisindeki saldırılar sonucunda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin toplam kaybının 5 bin 469 kişi olduğunu söyleyen Şoygu, bunlardan 2 bin 218’inin öldüğünü, 3 bin 251’inin yaralandığını aktardı.

Şoygu, bu operasyonda Ukrayna’ya ait 196 tank ve zırhlı araç, 12 uçak, 1 helikopter, 69 insansız hava aracı, 6 hava savunma füze sistemi, 97 çok namlulu roketatar, 166 obüs ve havan topu ile 216 özel askeri aracın yok edildiğini bildirdi.

Lisiçansk’ta Ukrayna güçlerinin 39 tank ve zırhlı araç, 11 obüs ve havan topu ve pek çok tanksavarı bıraktığını bildiren Şoygu, halihazırda Lisiçansk şehrinde mayın temizleme çalışmaları ile halka yardımın sürdüğünü dile getirdi.

Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da operasyonlarını devam ettirdiğini kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de 4 Temmuz kutlamalarında silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

    NATO: İsveç ve Finlandiya yükümlülüklerini ve taahhütlerini resmen teyit etti

    Rusya Savunma Bakanı: Luhansk’ın tamamı kontrol altına aldık

    MSB: Uzman Çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Yeni dalga kapıda

    Buğday ithalinde dünya üçüncüsü olduk

    Bu asgari ücretle geçinilemez

    TÜİK-ENAG makası iyice açıldı

    LGS tercihleri başladı

    Okullar kapandı çocuklar çalışmak zorunda kaldı

    Srebrenitsa kurbanları Ankara’da anıldı

    'Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız'

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    Ebu Akile'nin ölümüne sebep olan mermi ABD tarafından Filistin'e iade edildi

    ABD'de gündem polisin 60'tan fazla kurşunla öldürdüğü siyahi genç

    Mescid-i Aksa'daki kazıların durması için İsrail'e acil müdahale çağrısı

    İtalyan Alplerinde buz kütlesi çöktü: 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu

    Gittikçe fakirleşiyoruz - Dış ticaret açığı yüzde 136 arttı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Biz yazmaktan hicap ediyoruz!
    Süleyman KÖSMENE

    Kurban kimlere düşer?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Geçim derdi ve ahlâk buhranı
    Misbah ERATİLLA

    Abdulmecid Ünlükul ve o gece
    Mehmet KARA

    6 ay sonra millet kâbusu yaşıyor
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban bağışı için son günler
    Risale-i Nur'dan

    Milleti kendine değil, kendini millete feda lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir 12 Eylül hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.