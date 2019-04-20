Rusya Suriye'deki Tartus limanını 49 yıllığına kiralıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Suriye’de bulunan Tartus limanının önümüzdeki hafta ulaşım ve ekonomik amaçlı kullanım için Rusya’ya 49 yıllığına kiralanacağını bildirdi.

2017 yılında Rusya ve Suriye Tartus’ta Deniz Filosu’nun 49 yıllığına yerleştirilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.

Borisov, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesi sonucunda yaptığı açıklamada, “Olumlu eğilim göstermesi gereken kilit konu Tartus limanının kullanımıdır. Seyahatimiz bu anlaşmaları güçlendirdi. Bu konuda çok iyi ilerledik ve bir hafta içerisinde kontratın imzalanmasını ve Tartus limanının 49 yıllığına Rusya’ya devredilmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.

Borisov, bu kararın Aralık 2018’de hükümetler arası toplantıda alındığını belirtti. Borisov, bu adımın karşılıklı ticaret hacmine ciddi eğilim kazandıracağını belirterek, “Bunun ilk olarak Suriye ekonomisinin yararını olacağını umuyoruz” dedi.