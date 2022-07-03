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Rusya: Ukrayna’nın Lisiçanks kentini kontrol altına aldık

03 Temmuz 2022, Pazar 17:12
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin, Ukrayna’nın Lisiçansk kentini tamamıyla kontrol altına aldığını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Şoygu, Rus güçlerinin Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde ilerlediklerini belirterek, “Lisiçansk kenti ile Belogorivka, Novodrujesk, Maloryazantseve ve Belaya Gora yerleşim birimleri üzerinde tam kontrol sağlandı.” ifadesini kullandı.

Mıkoliv kentinde yabancı paralı savaşçıların bulunduğu merkez vuruldu”

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Rus güçlerinin Ukrayna’da ilerlemeye devam ettiğini belirterek, “Verhnekaminka, Zolotorivka ve Bilıgorevka yerleşim birimleri kontrol altına alındı.” dedi.

Konaşenkov, Ukrayna güçlerinin tüm yönlerde kayıplar yaşadığını ve Donetsk'teki Maryinka yerleşim biriminde Ukrayna birliklerinin, asker ve teçhizatının yaklaşık yüzde 60’ını kaybettiğini öne sürdü.

Rusya silahlı güçlerinin, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini dile getiren Konaşenkov, Harkiv bölgesinde 100’e yakın Ukraynalı asker ve 15 askeri teçhizatın yüksek hassasiyetli silahla imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, "Rusya silahlı güçleri, Mıkoliv kentinde yabancı paralı savaşçıların bulunduğu merkezi vurdu. Saldırıda, yaklaşık 120 savaşçı yok edildi." dedi.

Son 24 saatte Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 10 yönetim merkezi ile 7 mühimmat deposunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Rus hava muharebe ve taktik güçleri, Ukrayna ordusuna ait 32 yönetim merkezi, mühimmat deposu ve askerleri vurdu." diye konuştu.

2 “Su-25” tipi savaş uçağı ile 10 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, “Ukrayna'da bugüne kadar 229 uçak, 134 helikopter, 1440 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 893 tank ve zırhlı araç, 704 çok namlulu roketatar, 3 bin 78 obüs ve havan topu ile 3 bin 979 özel askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı.

"Kiev yönetimi, Belgorod ve Kursk kentlerine saldırı düzenledi"

Konaşenkov, Ukrayna yönetiminin Rusya’nın Belgorod ve Kursk kentlerindeki sivillerin yaşadığı mahallelere "Toçka-U" balistik füzeler ve "Tu-143 Reys" insansız hava araçları ile gece saldırı düzenlediğini söyledi.

Söz konusu bölgelerde askeri unsurların bulunmadığını ifade eden Konaşenkov, "Bu füze saldırısı, Rus kentlerindeki sivillere yönelik planlandı ve yapıldı." şeklinde konuştu.

Konaşenkov, Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerin Rus hava savunma sistemince havada yok edildiğini belirterek, "Vurulan bir füzenin parçaları, sivillerin yaşadığı evin üzerine düştü." dedi.

Ayrıca Konaşenkov, "Kursk’a doğru gelen 2 Tu-143 Reys insansız hava aracı da Rus hava savunma sistemi tarafından vuruldu." ifadelerini kullandı.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da şehirdeki olayda 40 evin hasar gördüğünü, 4 kişinin öldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

AA

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