Rusya-Ukrayna savaşı bu yıl bitmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bu yıl hızlı ve âdil bir şekilde bitirmek istediklerini ifade etti.

Zelenskiy, İsviçre’nin Davos kasabasında katıldığı Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 55. Yıllık Toplantısı’nda konuştu. Donald Trump’ın başkanlık görevini devralmasına değinerek tüm dünyanın gözünün ABD’de olduğunu kaydeden Zelenskiy, Trump’ın vereceği kararları ve savaşları nasıl durduracağını merak ettiğini söyledi. Trump ile daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, Trump’ın da savaşı bitirmek istediğine dair açıklama yaptığını kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 147

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.