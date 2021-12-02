Rusya: Ukrayna toprak anlaşmazlığını çözmek için güç kullanabilir

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinin yarattığı endişeler karşısında Ukraynalı ve Batılı yetkililerin açıklamalarına Kremlin tepki gösterdi. Moskova, Ukrayna'nın savaş yanlısı söylemlerinin ülkenin doğusunda ayrılıkçı çatışma olasılığı için endişeleri körüklediğini belirtti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov düzenlediği basın toplantısında Ukraynalı yetkililerin saldırgan ve temas hattında giderek daha yoğunlaşan provokatif eylemlerinin husumetin alevlenmesi olasılığına dair endişelere zemin hazırladığını kaydetti. Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer yetkililerin güç kullanımını içeren senaryoları dışlamamasına işaret ederek, "Ukrayna'daki savaş durumu olasılığı hala yüksek" ifadesini kullandı. Ukraynalı yetkililer ise işgal altındaki toprakları güç kullanarak geri alma niyeti olduğu iddiasını yalanladı. Ukraynalı ve Batılı liderler Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki asker ve silah yığınağı yapmasının bir işgalin habercisi olabileceği konusunda endişe taşıyor. Rusya ise böyle bir niyetinin olmadığını belirterek Ukrayna'yı ve Batılı destekçilerini temelsiz iddialar ortaya atmakla eleştiriyor. Euronews Türkçe

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