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4 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Rusya ve Çin liderlerinden ortak açıklama

04 Şubat 2022, Cuma 14:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştü. Taraflar, NATO'nun daha fazla genişlemesine karşı olduklarını beyan etti. Moskova ve Pekin, Çin'de ortak açıklama yaparak ittifak mesajı verdi.

Rusya ve Çin, bölgede dengeleri değiştirebilecek bir ortak açıklamaya imza attı.

İki ülke, dış politikada birlikte hareket etme kararı aldıklarını duyurdu.

Pekin'deki Putin-Şi görüşmesi kapsamında yapılan ortak açıklamanın hedefinde ABD, İngiltere, Avustralya ve Avrupa ülkeleri vardı.

İki ülke, NATO'nun daha fazla genişlemesini istemediklerini duyurdu. AUKUS Paktı'nı kınadı.

Pekin yönetimi, Moskova'nın Avrupa için öne sürdüğü güvenlik garantilerini de destekleyeceğini açıkladı.

Etiketler: Rusya, Çin, lider
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