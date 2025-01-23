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23 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Rutte: Muhtemel bir Ukrayna mağlubiyeti NATO'ya trilyonlara mal olur

23 Ocak 2025, Perşembe 17:55
NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'da devam eden savaşta Kiev'in mağlup olması halinde bu durumun "İttifak'ın caydırıcılığını yeniden tesis etmek için trilyonlara mal olacağı" uyarısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da devam eden savaşta Kiev'in mağlup olması halinde bu durumun "İttifak'ın caydırıcılığını yeniden tesis etmek için trilyonlara mal olacağı" uyarısında bulunarak, üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya çağırdı.

Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamındaki "Önce Ülkeniz - Bizimle Kazanın" başlıklı panelde Ukrayna'da süren savaş ve NATO'nun savunma harcamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kiev'e desteğin azalmadan sürmesi gerektiği çağrısını yineleyen Rutte, "Devam etmekte olan savaşın yörüngesini değiştirmek zorundayız ve bildiğimiz kadarıyla cephe hattı yanlış yönde ilerliyor, doğudan batıya doğru gidiyor." dedi.

Ukrayna'nın yenilgisinin ittifaka çok daha büyük bir yük getireceğine işaret eden Rutte, "Ukrayna kaybederse, NATO'nun caydırıcılığını yeniden tesis etmek milyarlara değil trilyonlara mal olacaktır." diye konuştu.

Rutte, ittifak üyesi ülkeleri "daha sonra savunulamaz bir maliyetle karşılaşmaktansa şimdi savunma harcamalarını ve üretimini artırmaya" davet etti.

"Kötü bir anlaşma, Putin'in Kuzey Kore, İran ve Çin liderleriyle beşlik çakması anlamına gelir"

Rutte, Ukrayna'da devam eden savaşı "sadece bir Avrupa meselesi olarak değil, Çin, Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkeleri de kapsayan küresel bir jeopolitik mücadele" olarak nitelendirerek, "21. yüzyılda bir ülkenin diğerini işgal etmesine ve sömürgeleştirmeye çalışmasına izin veremeyiz. O günleri geride bıraktık." ifadesini kullandı.

"Kötü bir anlaşma, Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) Kuzey Kore, İran ve Çin liderleriyle beşlik çakması anlamına gelir." uyarısında bulunan Rutte, böylesi bir durumun hem jeopolitik açıdan hem de NATO için "büyük bir hata olacağını" söyledi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuna da değinen Rutte, Kiev'i eninde sonunda İttifak'a dahil etme kararlılığını yineledi ve Putin'in herhangi bir ülkenin katılımına "veto hakkı olmadığının" altını çizdi.

Ukrayna'da barış "sürdürülebilir olmalı"

Rutte, gelecekte yapılacak herhangi bir barış anlaşmasının "sürdürülebilir olması" gerektiğine işaret ederek, "Putin'in bir daha asla ve asla Ukrayna'nın bir kilometrekaresini bile almaya çalışmayacağından emin olmalıyız." şeklinde konuştu.

Bazı siyasetçilerin "varsayımsal barış şartlarını" müzakere etme eğilimine yönelik eleştirilerini dile getiren Rutte, "Buradaki risk, masaya oturmadan Putin ile müzakere etmeye başlamamız ve onun Moskova'dan şartları dikte etmesine izin vermemizdir." dedi.

Rutte, bunun Ukrayna'nın pozisyonunu zayıflatabileceğine dikkati çekerek, bunun yerine Ukrayna'nın barış görüşmelerine başlamadan önce mümkün olan en güçlü konuma getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Sorun, Avrupa'da"

İttifak ülkelerinin savunma harcamalarını acilen artırmadıkları takdirde NATO'nun "uzun vadeli güvenlik riski altında olduğu" uyarısında bulunan Rutte, "Trump haklı. Sorun ABD'de değil, sorun, Avrupa'da." diye konuştu.

Rutte, birçok NATO üyesinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'si oranındaki savunma harcaması kriterini henüz karşılayamadığını hatırlatarak, bir taraftan da bu hedefin de NATO'nun savunma kapasitesini sürdürmek için "neredeyse yeterli olmadığını" söyledi.

Öte yandan, ABD için de savunma harcamaları konusunda eksiklikler olduğuna işaret eden Rutte, "Çin şu anda ABD'den daha hızlı üretim yapıyor. California'dan Ankara'ya kadar tüm NATO'nun ancak bir yılda yaptığı mühimmat üretimini Rusya 3 ayda yapıyor." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin Kiev'e yardımları azaltması halinde Avrupa'nın mali yükün daha fazlasını üstlenmeye hazır olması gerektiğini belirten Rutte, "Çünkü şu anda (ABD) Avrupalılardan daha fazla ödüyorlar." şeklinde konuştu.

AA

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