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14 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Salgının kaynağını araştıracak DSÖ ekibi Wuhan'a vardı

14 Ocak 2021, Perşembe 09:59
Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde uzmanlardan oluşan uluslararası bir heyet, Covid-19'a neden olan virüsün kaynağını araştırmak üzere salgının çıkış noktası olduğuna inanılan Çin'in Wuhan kentine geldi.

Çin sağlık bakanlığı, daha önce ocak ayının ilk haftası yapılması planlanan ancak iptal edilen ziyaretin 14 Ocak perşembe günü başlayacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya genelinde çok sayıda ülke Çin'i virüsün çıktığı ilk dönemde durumun boyutunu gizlemekle suçlamıştı.

Wuhan'da çalışmalarına başlayan uluslararası uzmanlardan oluşan ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları inceleyecek.

Heyette bulunan üyelerden Danimarkalı Thea Fischer, aralık ayında yaptığı açıklamada, ekibin varışta iki haftalık karantina süresi de dahil olmak üzere toplam altı haftalık bir görev için yılbaşından hemen sonra hareket edeceğini söylemişti.

Fischer, "Görev tanımına göre, birinci aşamanın şimdiye kadar tamamlanmış olması ve bazı sonuçları alıyor olmamız gerekiyor. Çin'e geldiğimizde eğer bunu alabilirsek çok iyi olur. Bu durumda zaten ikinci aşamaya geçmişiz demektir." diye konuştu.

Batılı birçok ülke uluslararası uzmanların gönderilmesindeki gecikmeden duydukları rahatsızlıkları dile getirmişlerdi.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: salgın, kaynak, DSÖ ekibi, Wuhan
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