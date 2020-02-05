Schengen vizesine başvuru ücreti arttırıldı

Schengen bölgesinde yer alan 26 ülkeye seyahat için alınan vizede yeni kurallar yürürlüğe girdi.

Türkiye’nin de aralarında olduğu 120 ülkeyi kapsayan kurallar kapsamında, Schengen vizesine başvurunun ücreti artırıldı. Daha önce 60 Euro olan bu ücret 80 Euro’ya çıkarıldı. 6 yaş altı çocuklardan vize ücreti alınmamaya devam edilecek. 6 ila 12 yaş grubundaki çocuklar için ödeme ise 5 Euro’luk artışla 40 Euro’ya çıkarıldı.

2 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni kurallara göre vize başvurusu seyahatten altı ay önce yapabilecek. Bir önceki uygulama üç ay önce başvuru yapılmasına olanak veriyordu.

Yeni kurallarla birlikte Schengen bölgesine çoklu giriş vizesi almak isteyenlere kolaylık getirilmesi hedefleniyor. İyi bir vize geçmişine sahip kişilere, kademeli şekilde artmak suretiyle bir ila beş yıla kadar çok girişli vize verilecek.

Bundan sonra seyahatleri sırasında birden fazla Schengen ülkesini ziyaret edecek olanların, vize başvurusunu en fazla zaman geçirecekleri ülkeye yapması gerekiyor. Tüm ülkelerde eşit zaman geçirecek olanlar ise ilk giriş yapacakları ülkeden vize alacak.

Vize almak isteyenlerin başvuru sırasında sunması gereken belgeler ise değişmedi. Başvuru değerlendirme süresi de 15 gün olarak korundu. Bazı başvuruların özel inceleme gerektirebileceği ve bu nedenle sürecin 45 güne kadar çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, vize başvurusu yapanların sağlık sigortası temin etmeye devam etmesi gerekiyor.