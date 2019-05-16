Seçimler Türkiye’nin üyelik ihtimalini arttırmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de yerel seçimlerden sonra yaşanan gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Merkel, yerel seçim sürecinin ‘Türkiye’nin AB üyeliği olasılığını artırmadığını’ belirtip, “Aksine Türkiye’deki gelişmelerin yönü konusunda bir endişe sebebi oluşturuyor” dedi. Süddeutsche Zeitung gazetesi ile bir söyleşi yapan Merkel’e, Avrupa Komisyonu Başkanı olması beklenen Avrupalı siyasetçi Manfred Weber’in Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırma niyeti soruldu. Merkel, Türkiye ile müzakerelerin ucu açık olarak sürdürüldüğünü söylese de, “Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını hiçbir zaman öngörmediğini her zaman söylediğini” de vurguladı. DW’nin haberine göre Merkel şu ifadeleri kullandı: “Yerel seçimlerden sonra yaşanan güncel gelişmeler, Türkiye’nin üyelik ihtimalini arttırmadı. Aksine Türkiye’deki gelişmelerin yönü konusunda bir endişe sebebi oluşturuyor. Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını öngörmediğini her zaman söyledim. Müzakereler ucu açık olarak sürdürülüyor.”

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