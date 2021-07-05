Şehit Esma’nın annesi: İdamlara engel olun

MISIR’DA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN İDAM KARARLARI PROTESTO EDİLDİ. BURADA KONUŞAN ŞEHİT ESMA BİLTACİ’NİN ANNESİ SENA BİLTACİ, “BU İNSANLARIN İDAMINA MANİ OLACAK EN UFAK BİR GÜCÜNÜZ VARSA BU DURUMA ENGEL OLUN” DEDİ.

Mısır’da darbeci Sisi’nin emriyle gerçekleştirilmesi planlanan idam kararlarını protesto etmek için Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu adı altında bir araya gelen göstericiler Fatih’teki Saraçhane parkında protesto eyleminde bulundu. 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen Mısır’daki darbenin 8. Yıl dönümünün de anıldığı eylemde Mısırlı, Türkiyeli, Suriyeli ve Doğu Türkistanlı konuşmacılar Mısır’daki idamların önlenmesi çağrısında bulundu. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin şehadetinin yıl dönümünde cunta yargısı darbeci General Sisi’nin emirlerini yerine getirerek 12 İhvan yöneticisi hakkında daha idam kararı verdi. Kararı protesto eden eylemciler Sisi zulmünün sona erdirilmesi çağrısında bulundular. Aralarında Prof. Abdürrahman Elbar, Muhammed Biltaci, Usame Yasin ve Saffet Hicazi’nin de bulunduğu 12 Müslüman hakkında Yargıtay’da onaylanan idam kararlarının infazının her an gerçekleşebileceğini belirten protestocular, eylemin amacının idamları durdurmak olduğunu dile getirerek uluslar arası kamuoyunun baskısına ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler.

Gençlerimizi öldürüyorlar

Şehit Esma Biltaci’nin annesi Sena Biltaci yaptığı konuşmada, “Mısır’da yaşanan olayların 8. Yılındayız, 15 gün sonra yine bu darbeyi yâd edeceğiz. Kardeşlerimiz o gündem bugüne umut içinde kendilerini kurtaracak kardeşlerini bekliyorlar. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Mısır’da her gün gençlerimizi öldürüyorlar. Doktor Biltaci üniversitede öğretim görevlisi idi, hükümette görevli idi. İnsanları töhmet altında bırakıp yargılıyorlar sonra da idam ediyorlar. Mısır’da her kim başını kaldırırsa onun başını ezmeye çalışıyorlar, bu mu onların adaleti? Elinde güç olanlara sesleniyorum. Bu insanların idamına mani olacak en ufak bir gücünüz varsa bu duruma engel olun. Biz Allah’a inanıyor ve O’na güveniyoruz.” dedi.

İstanbul - Erhan Akkaya