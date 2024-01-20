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20 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Belçika’da “Birinci ve İkinci Avrupa”

Muhammet ÖRTLEK
20 Ocak 2024, Cumartesi
Güney Afrika’nın soykırım suçlaması nedeniyle İsrail’i, Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) dava etmesinin yankıları sürüyor.

Belçika’da koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeşil Sol Partili Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter 12 Ocak 2024’te “Gazze’deki olaylar soykırıma benzemeye başladı. Güney Afrika gibi Belçika’nın da UAD’ye gitmesini” talep eden açıklaması önem arz ediyor. Yine hükümet ortaklarından Hıristiyan Demokrat Parti de Sutter’i destekliyor.

Birde Belçika Kalkınma Bakanı ve Sosyalist Partili Caroline Gennez ise, “sömürgecilik peşinde olan İsrail’in Gazze’de etnik temizlik yaptığı” hususuna dikkat çekerek, Almanya’yı da Gazze’de olan bitenleri tepkisiz kalmakla eleştiriyor. Buna karşılık Almanya resmi makamlarından gelen tepkiler üzerine, Belçika Başbakanı ve Açık Flaman Liberalleri ve Demokratları Partisi’nden De Croo “Sosyalist Partili Kalkınma Bakanı Gennez’in beyanlarına katılmadığını” ifade etmek durumunda kaldı.

Ayrıca muhalefetteki milliyetçi-muhafazakar çizgideki Yeni Flaman İttifakı, Ortadoğu’da çözüm için İsrail’in desteklenmesinden yana bir duruş sergiliyor.

Yine Belçika’da koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeşil Sol Parti ve Hıristiyan Demokratlar’ın, Gazze’deki olan bitenlerin araştırılması için uluslararası soruşturmanın başlatılması hakkında hükümetin ilgili uluslararası mercilere başvurmasını talep etti. Dolayısıyla hükümetteki Yeşil Sol Parti ve Hıristiyan Demokratlar’ın bu girişiminin, Belçika’yı Güney Afrika’nın UAD’deki davasına müdahil olmaya yönlendirdiğine işaret ediliyor.

Diğer taraftan Gambiya 2017’de 1 milyon Arakanlı Müslümanı Bangladeş’e kaçmaya zorlayan Myanmar’ı soykırım suçlamasıyla 2019’da UAD’ye başvurmuştu. Gambiya’nın davasına 2023’te İngiltere, Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda ve Kanada müdahil olmak için müracaat etmişlerdi. Henüz davanın esasına dair bir duruşma yapılmadı. Ancak süreç devam ediyor.

UAD’ye devletler başvurabiliyor. Bundan dolayı Gambiya 2017’de Arakanlı Müslümanların ve Güney Afrika da 2024’te Filistinlilerin adına UAD’ye müracaat etti.

Şu ana kadar hem Gambiya’nın hem de Güney Afrika’nın açtığı davalara herhangi bir Müslüman ülkenin müdahil olmaması düşündürücü. Ayrıca Gambiya’nın davasına müdahillik başvurusunda bulunarak bir nevî desteklerini belirten Batılı devletlerin, aynı hassasiyeti Gazze’deki Filistinliler için Güney Afrika’nın açtığı davaya göstermemeleri de ikircikli bir durum arz ediyor.

Gambiya ve Güney Afrika’nın hukukî girişimleriyle evrensel insanî değerler üzerinden “insaniyet-i Kübra olan İslamiyete” (Tarihçe-i Hayat, s. 27) tamamen yönelebilme ihtimalleri Bediüzzaman Said Nursî’nin bahsettiği “…Afrika tarlasının… ziya-i İslamiyet ile neşv-ü nema bulacaktır” (Tarihçe-i Hayat, s. 51) müjdesini güçlendiriyor.

Bununla birlikte Belçika’daki koalisyon hükümetini oluşturan partilerin konu hakkındaki farklı açıklamaları da Nursî’nin “Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa… Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa…” (Lem’alar, s. 119) ayrımının isabetini ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla “adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa…”nın nazarında UAD’deki davaların önemini gündemde tutmak barış, adalet, hukukun üstünlüğü, insan hakları, hürriyetler, demokrasi ve “insaniyet-i Kübra olan İslamiyet” açısından önemlidir.

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