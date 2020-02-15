Senato, Trump'ın savaş yetkilerini kısıtladı

ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik savaş yetkilerine Senato’dan kısıtlama kararı geldi. Trump’ın ‘İran konusunda iyi işler yapıyoruz’ diyerek Senato’dan reddetmesini istediği ‘yetki kısıtlama’ tasarısı, Cumhuriyetçi senatörlerin de oylarıyla kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye dönük suikast emrini verdikten sonra ABD kamuoyunda başlayan ‘yetki kısıtlaması’ tartışmaları Senato’da bir sonuca vardı. ABD Senatosu, Trump’ın İran’a yönelik savaş yetkilerini ‘Kongre’nin onayı olmadan’ kullanmasını engelleyen karar tasarısını kabul etti. Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine tarafından Genel Kurul’a sunulan tasarı, Trump’ın İran’a yönelik herhangi bir askeri adımı Kongre’nin onayı olmadan atmasının engellenmesini içeriyor.

Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, Demokrat senatörlerin tümü ‘evet’ oyu verirken 8 Cumhuriyetçi senatörün de tasarıya ‘evet’ oyu vermesi dikkati çekti. Böylece oylamada 55 senatör ‘evet’ oyu verirken 45 senatör ‘hayır’ oyu kullandı. Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olacak tasarının, burada da kabul edileceği tahmin ediliyor. Senato’nun kararının Trump’a dönük yaptırım etkisi olsa da Trump’ın tasarıyı veto etmesi bekleniyor.