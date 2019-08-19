Serbest bırakılan İran tankeri denize açıldı

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi'nin 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği "Grace 1" adlı İran tankeri, denize açıldı.

ABD ve İran arasında ilişkilerin yeniden gerginleşmesine yol açan tanker, bu kez ‘‘Adrian Darya1” adıyla Yunanistan'a doğru yol aldı. Cebelitarık hükümeti, ABD'nin, terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tankere el koyma talebini geri çevirdi. Cebelitarık hükümeti tarafından yapılan açıklamada, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ABD'ninkinden daha dar kapsamlı olduğu hatırlatılarak bu ülkenin tankerle ilgili talebinin kabul edilmediği bildirilmişti. Euronews Türkçe

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