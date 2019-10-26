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Şili Devlet Başkanı bütün bakanların istifasını istedi

26 Ekim 2019, Cumartesi 22:41
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yeni bir döneme başlamak ve halkın taleplerini karşılayacak yeni bir kabine kurmak için bütün bakanların istifasını istediğini açıkladı.

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Pinera, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, daha önce açıkladığı ekonomik yardım paketine işaret ederek, halkın taleplerini ve vermek istediği mesajı ciddiyetle dikkate aldığını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Pinera, "Yeni bir döneme başlamak ve yeni talepleri karşılayacak yeni bir kabine kurabilmek için bütün bakanlardan istifa etmelerini istedim." dedi.

Sebastian Pinera, ülkede şiddet olaylarının baş göstermesinin ardından bazı bölgelerde ilan edilen ve güvenliğin askere devredilmesini kapsayan "acil durumun" kaldırılmasına ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Eğer içinde bulunduğumuz durum uygun olursa, Şili halkının istediği ve hak ettiği üzere pazar günü (yerel saat ile) 00:00 itibarıyla ilan edildiği bütün bölgelerden acil durumun kaldırılmasını isteyeceğim."

Pinera, su kullanımı ve otoban ücretlerinde indirime gidileceğini de sözlerine ekledi.

Zamlara tepki olarak başlayan, şiddetli gösterilere dönüşen protestolar

Geçen hafta başkent Santiago'da en önemli ulaşım aracı olan metroya biniş ücretlerine belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı. Karara tepki olarak metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenlere güç kullanmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Ülke geneline yayılan gösteriler nedeniyle yağmalama ve kundaklama olayları yaşanmış, 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Gösterilerde 19 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmış, 2 bin 600'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi liderlere ve sivil toplum temsilcilerine "acil diyalog" çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilen Valparaiso'daki binasına da saldırı düzenlendiği ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Şiddet içeren gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilanıyla güvenlik orduya teslim edildi.

AA

Etiketler: şili
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