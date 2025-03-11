Şimdi de ekmek krizi: Fırınlar çalışamaz hale geldi! - "Saatlerdir bir poşet ekmek için bekliyoruz"

Gazze’deki un stoklarının tükenmesi ve yakıt tedarikinin kesilmesi nedeniyle pek çok fırın kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başladığı saldırılarının ardından ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi’nde, insani kriz derinleşiyor.

Son olarak İsrail’in sınır kapılarını tamamen kapatması, Gazze’deki fırınların üretimlerini durdurmasına yol açtı. Bölgeye un ve temel gıda malzemelerinin girişinin engellenmesi, zaten kıtlıkla mücadele eden Filistin halkını daha büyük bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek insani yardımları durdurduğu Gazze Şeridi’nde halk, sınırlı sayıda üretim yapan fırınlardan ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

İnsan Hakları Örgütleri, İsrail’in açlığı "bir silah" olarak kullandığını belirterek, Gazze’ye yönelik gıda ve insani yardımların bilinçli bir şekilde engellendiğini, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguluyor.

Fırınlar çalışamaz hale geldi

Filistinli yetkililer, İsrail’in yardım tırlarının girişini engellemesi nedeniyle bölgede ekmek üretiminin neredeyse tamamen durduğunu açıkladı.

Ekmek kuyruğunda bekleyen yaşlı bir Gazzeli, yaptığı açıklamada, elindeki poşeti göstererek, "Bu ekmek 20 kişi için... Evet 20 kişi için. Sabahtandır bunu alabilmek için bekliyorum." dedi.

Halihazırda elektrik olmadığını, ekmek pişirmek için odun ya da başka bir şeyin de bulunmadığını dile getiren Gazzeli amca, "Mecburen ekmek alabilmek için gelip burada sıra bekliyoruz ve aşağılanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu krizin ana sebeplerinden biri sınırların kapatılması"

Sırada bekleyen bir başka Gazzeli ise "Sabah saat 8.00'da gelip sıraya giriyoruz. Öğlen saatleri oldu hala bekliyoruz." diye konuştu.

Sabah saat 7.30'dan beri sırada olduğunu ve her bir kişi için yarım ekmek alabildiğini aktaran Filistinli, "Rabbim sıkıntımızı gidersin... Bu krizin ana sebeplerinden biri sınırların kapatılması. Sınırlar açık olsa bu izdiham yaşanmaz." şeklinde konuştu.

Sırada bekleyen insanların bir poşet ekmek alabilmek için saatlerce beklediğini, sınırların kapatılmasının tüm Gazze halkını derinden etkilediğini vurgulayan Filistinli, şöyle devam etti:

"Dünya bizi izliyor... Bizimle olsalardı bizi desteklerlerdi. Yardımcı olanlara Allah kat kat karşılığını versin. Gazze halkına destek olan herkesten Allah razı olsun. Ancak; daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Gazze 7'den 70'ye ciddi ihtiyaç duyuyor."

"Gaz yok hiçbir şey yok. Saatlerdir bir poşet ekmek için bekliyoruz"

Sabah saat 07.00'da, dayandığı bastonla ekmek sırasına giren yaşlılardan Fatıma teyze de "Refah'tan geliyorum. Sınırları kapattılar. Gaz yok, hiçbir şey yok. Saatlerdir bir poşet ekmek için bekliyoruz." dedi.

Evlerinin yıkıldığını ve zorla yerlerinden sürüldüğünü aktaran yaşlı kadın, "Aç bırakılar... Kadın, çocuk ve erkeklerimizi öldürdüler." ifadesini kullandı.

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

İsrail basını saldırılara yeniden başlayacağını yazdı

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşması beklenen anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının 16'ncı günü (3 Şubat) ikinci aşama için müzakerelerin başlaması gerekiyordu.

Tel Aviv yönetimi, ikinci aşama müzakerelerinin başlamasına engel olurken, birinci aşamanın geçen hafta sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önermişti.

İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatacağını ve bu yönde hazırlıklar yaptığını belirtmişti.