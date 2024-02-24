Sınır Tanımayan Doktorlar: Filistinli çocuklar ölmek istiyor

GAZZE’DE GÖREV YAPAN SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR, “İSRAİL SALDIRILARINDA AİLELERİ ÖLEN 5 YAŞINDAN KÜÇÜK YARALI FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR YAŞAMAKTANSA ÖLMEYİ İSTİYOR” AÇIKLAMASINI YAPTI.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’deki ateşkesi defalarca veto eden ABD’nin kendisini “dehşete” düşürdüğünü belirterek 5 yaşından küçük Filistinli çocukların kendilerine “yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiklerini” söylediğini aktardı. Gazze’deki sağlık ekiplerinin bu çocuklara ‘WCNSF’ yani ‘aileleri ölen yaralı çocuklar’ ismini verdiğini belirten Genel Sekreter, 15 üyeli Konsey’e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Bu savaştan sağ çıkan çocuklar sadece travmatik yaralanmaların görünen yaralarını değil, görünmeyen yaralarını da taşıyacak. Sürekli yerinden edilme, sürekli korku ve aile üyelerinin kelimenin tam anlamıyla gözlerinin önünde parçalanmasına tanık olma söz konusu. Bu psikolojik yaralar, beş yaşından küçük çocukların bize ölmeyi tercih edeceklerini söylemelerine yol açtı.”

Kalıcı ateşkese ihtiyaç var

ABD’yi sert dille eleştiren Genel Sekreter, “Gazze halkının ateşkese ihtiyacı var, mümkün olduğunda değil, şimdi. Geçici bir sükûnet dönemine değil, sürekli bir ateşkese ihtiyaçları var. Bunun dışındaki her şey büyük bir ihmaldir” dedi. Çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana üç BM Güvenlik Konseyi kararını veto eden ABD, son olarak geçen salı acil insani ateşkes talebini bloke etmişti. ABD, veto kararına neden olarak ise savaşa altı hafta ara verilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen görüşmeleri tehlikeye atabileceğinden duyduğu endişeyi gerekçe göstermişti. Euronews Türkçe’nin haberine göre Lockyear’ın açıklamalarını reddeden ABD’nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood ise, ABD’nin İsrail’i Gazze’ye daha fazla yardım girmesine izin vermesi için zorladığını ve müttefikine “sivilleri korumak için uygulanabilir bir plan olmadan” Gazze’nin güneyindeki Refah’ta bir kara saldırısına devam etmemesi gerektiğini söylediğini iddia etti.

Haber Merkezi