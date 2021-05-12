Sinovac: Türkiye’ye üretim lisansı verdik

Sinovac CEO’su Yin Weidong Bloomberg’e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini duyurdu.

Bloomberg HT'nin haberinde, Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti. Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini belirtti. GERÇEK DÜNYA VERİLERİYLE KORUMA ORANI AÇIKLANDI Çinli şirket Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac aşısının Endonezya'daki sağlık çalışanları üzerindeki gerçek dünya verileri yayınlandı. Sağlık Bakanı Budi Günadi Sadikin, Endonezya'nın başkent Jakarta'da ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca 25 bin 374 sağlık çalışanının takip edildiğini söyledi. Aşının ölümden yüzde 100 koruduğu bildirilirken ikinci dozdan yedi gün sonra hastaneye kaldırılma üzerinde yüzde 96 etkili olduğu belirtildi. GÜNDE 6 MİLYON DOZ ÜRETİM YAPILIYOR Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong geçtiğimiz ay, her yıl düzenlenen Asya için Boao Forumu'nda yaptığı açıklamada şirketin günde 6 milyon dozdan fazla aşı ürettiğini belirtmişti. Yin, yurtdışındaki ortak üretimin yetersiz olduğunu ekleyerek, "Mümkün olduğunca en kısa sürede teknolojiyi transfer etmek için 10 ülke seçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. NTV

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