Sisi’ye ödül geri çekildi

06 Şubat 2020, Perşembe
Almanya’nın Aziz Georg Nişanı’nı bu yıl Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye veren Semper Opera Balosu, gelen tepkiler üzerine ödülü geri çektiğini açıkladı.
Almanya’nın Dresden şehrinin sembolleri arasında yer alan tarihî bir kültür sanat evinin bu yıl ödülü Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye vermesi ülkede “Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?” tartışması başlatmıştı.
Sisi’nin geçtiğimiz hafta ödülü Mısır’da Semper Opera Balosu Yönetici Hans-Joachim Frey’in elinden almasının ardından çok sayıda sanatçı kültür sanat evinin programlarına katılmayacağını açıklamış, bazı ünlüler ve siyasiler de karara tepki göstermişti. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Semper Opera Balosu, Sisi’ye verilen ödülün geri çekildiğini açıkladı. Söz konusu ödüle 2009 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017’de de Romanya’nın 6. Cumhurbaşkanı Klaus Johannis lâyık görülmüştü.
AA
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