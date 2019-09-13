Sisi’ye yolsuzluk suçlaması

Mısırlı bir iş adamı, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve generallerinin kendisine verdikleri ihalelerle yolsuzluk yaptıklarını ve vergi mükelleflerinin milyonlarını boşa harcadıklarını belirtti.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Muhammed Ali adındaki Mısırlı bir iş adamı, yaptığı işlerin parasını alamayınca kaçtığı İspanya’da darbeci cumhurbaşkanı ve generallerini yolsuzlukla suçlayan bir video paylaştı.15 yıl boyunca Mısır ordusunda görev alan 45 yaşındaki iş adamı, generallerin villalar, oteller ve cumhurbaşkanı için saray inşa ettirerek vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarını boşa harcadığını öne sürdü. Muhammed Ali, Sisi’nin Mısır’daki bilindik düşük seviyeli yolsuzluğu yeni bir düzeye çıkardığını söyledi. Sisi’nin yardımcıları için beş villa ve Kahire’deki bir askerî kampta cumhurbaşkanı için bir saray inşa ettiğini söyleyen iş adamı, darbeci cumhurbaşkanının bu sarayda kalmamaya karar verdiğini belirtti. AA

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