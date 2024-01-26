Sivillerin öldürülmesi dehşet verici

(DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus’ta devam eden ağır bombardıman ve sivillerin öldürülmesinin dehşet verici olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi alıntılayarak İsrail’in Han Yunus’ta devam ettirdiği yoğun saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Gazze’nin Han Yunus bölgesinde devam eden ağır bombardıman, (İsrail tarafından) tahliye emirleri ve sivillerin öldürülmesi sadece dehşet verici.” ifadeleri yer aldı. Lazzari’nin paylaşımında ise Gazze’de yine korkunç bir gün yaşandığı ve öldürülenlerin sayısının açıklanandan daha fazla olabileceği yer aldı.

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