Siyonistler yine azgınlaştı

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER BATI ŞERİA’DA FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI, ÇOK SAYIDA EV VE ARACA DA ZARAR VERDİ.

Yahudİ yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehri kırsalında Filistinlilere taşlarla saldırdığı, bazılarını yaraladığı, çok sayıda ev ve araca da zarar verdiği bildirildi. Çok sayıda Yahudi yerleşimci El Halil’e bağlı Yatta beldesi kırsalında Filistinlilerin yaşadığı bölgelere baskın düzenledi. Yahudi yerleşimcilerin Fi-listinlilere ait evleri ve araçları taşladığı, saldırıya tepki gösteren bazı Fi-listinlileri de yaraladığı ifade edildi. Fi- listinlilerin de Yahudi yerleşimcilere taş atarak karşılık verdiği kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait evleri taşladığı görülüyor.

Yaralılar var

Filistin sağlık kuruluşlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, İsrail basınında çıkan haberlerde söz konusu olaylarda 3 Yahudi yerleşimci ile 2 Filistinlinin yaralandığı, durumlarının ise ağır olmadığı aktarıldı. İsrail’in1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria’da işgal altında yaşayan Fi-listinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslar arası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan bütün Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.