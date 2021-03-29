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29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Slovakya Başbakanı Matovic istifa edecek

29 Mart 2021, Pazartesi 03:16
Slovakya'da koalisyon hükümeti içindeki gerginlik sürerken Başbakan Matovic, koalisyon içindeki sorunların giderilmesi için, partisinden Ekonomi Bakanı Heger'in başbakanlık görevine getirilmesi koşuluyla istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Slovakya'da Başbakan İgor Matovic, basına yaptığı açıklamada, partisi OLANO'dan (Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi) Ekonomi Bakanı Eduard Heger'in başbakan yapılması koşuluyla istifa edeceğini, kendisinin ise Ekonomi Bakanlığı görevini üstleneceğini ifade etti.

İktidardaki 3 parti, Matovic'in önerisini kabul ederek, koalisyonun sürdürüleceğini bildirdi.

Gerginlikler Rus aşının alınmasıyla tırmandı

Ülkede OLANO, SME-RODİA (Biz Aileyiz), SAS (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) ve ZA LUDİ (Halk İçin) partilerinden oluşan 4'lü koalisyon hükümetinde uzun zamandır süren gerginlikler, Başbakan Matovic'in, iktidarın diğer ortaklarıyla görüşmeden Rus aşısını alma kararı almasıyla zirve yaptı.

ZA LUDİ Partisinden olan Çalışma, Gençlik ve Aile Bakanı Milan Krajniak, istifa ederek Başbakanın Rusya ile yaptığı anlaşma nedeniyle istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra SAS Partisinden Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Sulik istifa etti.

Matovic, koalisyon ortaklarının tepkisi üzerine, koalisyon ortaklarının halihazırda bulundukları bakanlıklardan istifa etmeyi kabul etmesi durumunda, ülkede istikrarın korunabilmesi için görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

AA

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