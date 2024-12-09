"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

SMO, Münbiç'i de PKK/YPG teröründen temizledi

09 Aralık 2024, Pazartesi 14:10
Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.

Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındıran ve ilçenin kuzey ve batı hattından giren SMO, ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Böylece askeri muhalifler, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını kurtardı.

Münbiç, ABD destekli terör örgütünün işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanması idi. İlçede mayın ve tuzaklara karşı arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

Münbiç'in önemi

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalinde. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.

ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin ayrıldığını bildirmiş, öte yandan örgüt buradan çıkmamıştı.

PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.

Türkiye, Ağustos 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulması hazırlıklarına darbe indirmişti.

Suriye Geçici Hükümetinden tebrik

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin egemenliğinin yeniden tesisi yolunda yeni bir adım olarak Münbiç kenti ve kırsalını terör örgütü PKK/YPG'den kurtaran halkı ve Suriye Milli Ordusu'nu tebrik etti.

Mustafa, Suriye topraklarının özgürleştirilmesini tamamlama ve halkın özgürlük ve onur özlemini gerçekleştirme çağrısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    SMO, Münbiç'i de PKK/YPG teröründen temizledi

    'İktidar emekliye hesap verecek'

    Artvin'deki büyük heyelanda kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda son durum?

    Güney Kore Devlet Başkanına seyahat yasağı kararı

    İsrail, Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor

    Isparta - Keçiborlu'da askeri helikopter düştü: 6 asker şehit oldu

    Demokrat bir Türkiye hayal değil

    Suriye halkı tarihi fırsatla karşı karşıya

    İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını da işgal etti

    Esed ve ailesi Rusya'da

    PISA sonuçları ve eğitim kalitemiz

    İsrail’in yaptığı tek şey bebekleri öldürmek

    Sigorta fiyatları arasında uçurum var

    Trump: Suriye’yi akışına bırakın

    'Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir' - 'PKK uzantısı, Suriye'deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz'

    Suriye'de 8 Aralık günü "Milli Bayram" ilan edildi

    'Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına aldı'

    İsrail, Suriye ile arasındaki tampon bölgeye asker gönderdi

    Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarı çöktü: Muhalif silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'a giriyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Suriye’de son tango
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman ve Hızır Aleyhisselâm
    Yeni Asya'dan Size

    “Geleceğin hizmeti, hizmetin geleceği”
    Ali FERŞADOĞLU

    Eleklerden geçirilerek imtihan olmak!
    M. Said ZEKİ

    “Beni mihenge vurdunuz!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gazetelere Hilâfet cezası
    İ. Seyda DURGUN

    PISA sonuçları ve eğitim kalitemiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gayeleri üzüm yemek mi?
    Risale-i Nur'dan

    İttihad-ı İslâmda seleflerimden: Namık Kemal

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.