AVUSTRALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KORGENERAL RİCK BURR, “(AVUSTRALYALI ASKERLERİN 39 SİVİLİ KASTEN ÖLDÜRÜLMESİ) İDDİA EDİLEN YASA DIŞI EYLEMLERİN KAPSAMI KARŞISINDA ŞOK OLDUM” DEDİ.

Avustralya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rick Burr, Afganistan’da görevli Avustralyalı askerlerin 39 sivili kasten öldürüldüğünün ortaya çıkması karşısında “şok olduğunu” söyledi. Korgeneral Burr, Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği tarafından (IGADF) hazırlanan, Avustralyalı üst düzey komandoların acemi askerlerin “kan görmeye” alışması için savunmasız Afgan tutsakları öldürme- ye zorladığını “inandırıcı delillerle” ortaya koyan raporla ilgili ülkesindeki Kanal 9 televizyonuna açıklamada bulundu. Rapordaki bulguları Batı Avustralya’nın başşehri Perth’deki Özel Hava Servisi (SAS) karargâhındayken öğrendiğini belirten Korgeneral Rick Burr, Afganistan’da Avustralyalı askerlerce işlendiği iddia edilen savaş suçlarının muhtevası ve kapsamı sebebiyle “şok olduğunu” söyledi. YIKICI BİR DURUM Raporda yer alan olaylarla ilgili “bu iddialardan hiçbirini duymadığını” savunan ve “Haberim olsaydı kesinlikle bildirirdim.” diyen Burr, “Gerçekten yıkıcı, bu davranışın kendi organizasyonumuzda devam etmesi ahlâkî açıdan yıkıcı. İddia edilen yasa dışı eylemlerin kapsamı karşısında şok oldum.’’ ifadesini kullandı. Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan raporun, bir dizi dedikodudan oluştuğu iddialarını da reddeden Burr, “Brereton’un bir dizi konuda güvenilir bilgilerdenbahsediyor. Bunlar ciddî iddialar ve artık önümüzde izlenecek bir süreç var.” dedi.

AA

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