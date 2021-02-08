Son 24 saatte salgın sürecinde yaşananlar

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 106 milyon 514 bini, ölenlerin sayısı 2 milyon 323 bini, iyileşenlerin sayısı 78 milyon 155 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 532 bin, Hindistan'da 10 milyon 831 bin, Brezilya'da 9 milyon 504 bin ve Rusya'da 3 milyon 967 bini aştı. Kovid-19'un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Vuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair ipat bulunmadığını bildirdi. Avrupa Birliği'nin (AB) Kovid-19 ile mücadelede geleneksel yöntemlerle üretilen aşıları tercih etme isteği nedeniyle BioNtech firmasının aşısına ilk etapta sıcak bakmadığı belirtildi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sputnik V ve Çin aşısının AB'den gerekli onayı alması durumunda, ülkesinde üretilmesi için çalışacağını bildirdi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier Kovid-19 tedbirlerinin erkenden gevşetilmesi konusunda açıklamalarda bulunan siyasetçileri uyararak, Kovid-19 vaka sayılarının ekim sonundaki sayıların çok altında olmadığını söyledi. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk olarak virüsün Güney Afrika'da görülen varyantına karşı daha az etkili olduğu belirlendi. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinin Rusya'dan aldığı Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" aşısının öncelikli olarak yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanlarına yapılacağını söyledi. Salgın nedeniyle yaklaşık 5 aydır uzaktan eğitimin devam ettiği Ürdün'de, okullarda kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçileceği belirtildi. İlk Kovid-19 aşılarının Afganistan'a Hindistan ve Kamboçya'ya Çin üzerinden ulaştırıldığı bildirildi. İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen Kovid-19'a karşı aşılama hızının yarı yarıya düştüğü bildirildi. AA

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