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10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'Soykırım acısını yeniden yaşadılar'

10 Temmuz 2021, Cumartesi 19:52
Srebrenitsa soykırımında vefat eden 19 kurbanın tabutları, 26 yıldır bulunmalarını bekleyen sevdiklerinin gözyaşlarıyla ıslandı. Şehitlerin cesetleri bugün Potoçari Anıt Mezarlığı’nda düzenlenecek törenle defnedilecek.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında vefat eden 19 kurbanın tabutları, 26 yıldır bulunmalarını bekleyen sevdiklerinin gözyaşlarıyla ıslandı. Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da, Temmuz 1995’te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerince öldürüldüğü soykırımın ardından bu yılki anma törenlerinde defnedilecek olan kurbanların Potoçari’ye ulaşan cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına getirildi. 

FERYATLAR YANKILANDI 

Yeşil çuhaya sarılı tabutların başında gözyaşları ve duâlarla sevdiklerine son kez veda edilirken, evlâtlarını, eşlerini, babalarını ve kardeşlerini kaybeden Srebrenitsalı kadınların feryatları eski akümülatör fabrikasında yankılandı. Bu yılki cenaze merasiminde öldürüldüğünde 19 yaşında olan kardeşi Muamer Mujic’i toprağa verecek olan Muamera Turcalo, kardeşinin cesedinin yalnızca bir kısmına ulaşıldığını söyledi.  Bugün soykırımın yaşandığı günden daha derin bir acı duyduğunu vurgulayan Turcalo, “O zamanlar çocuktum. Olup biteni şimdi daha iyi anlıyorum. Annem aynı acıları tekrar tekrar yaşıyor, babam ise evlâdını toprağa veremeden öldü.” dedi.      

Bu yıl toprağa verilecek 19 kurbandan biri olan Salih Dzananovic’in kuzeni Osman Dzananovic de Salih’in suçsuz yere öldürüldüğünü belirterek “Kemik kalıntılarına Kamenica’daki toplu mezarda ulaşıldı. Evli, kendi halinde, iyi kalpli bir adamdı. Masum ve günahsızdı.” diye konuştu. Babası İbrahim Avdagic’in tabutu başında duygusal anlar yaşayan Hidajeta Muj- kic ise “Babamın cesedinden geriye yalnızca altı küçük kemik parçası kaldı. Kafatası, elleri ve ayakları yok.” ifadelerini kullandı. Avdagic’in, soykırım kurbanlarının “güvenli bölge” Tuzla’ya ulaşmak için kullandıkları orman yoluna 17 yaşındaki oğluyla birlikte çıktığını aktaran Mujkic, “Kardeşim 13 gün sonra güvenli bölgeye ulaşmayı başardı. Maalesef babam başaramadı. Kemik kalıntılarına 2012 yılında ulaştık, kimlik tesbiti tamamlansa da birkaç kemik daha bulma ümidiyle bugüne kadar bekledik.” şeklinde konuştu.     

AA

Etiketler: soykırım
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