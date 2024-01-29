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29 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Soykırıma yardımcı olmayın

29 Ocak 2024, Pazartesi
BM FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERE YARDIM AJANSINA DESTEĞİNİ KESEN ÜLKELERE TEPKİLER ARTARAK DEVAM EDİYOR.

TOPLU CEZALANDIRMA

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, finansal desteği durdurduğunu açıklayan ülkeleri “soykırıma yardımcı olmak”la suçladı ve bu ülkelerin en kritik zamanda milyonlarca Filistinliyi toplu olarak cezalandırırken, Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiklerini de kaydetti.

BU KARARDAN VAZGEÇİN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, İsrailli yetkililerin BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa yaptıkları finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.

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Soykırıma yardımcı olmayın

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, UNRWA’ya finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri “soykırıma yardımcı olmakla” suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışanlarının Hamas’a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA’ya finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri “soykırıma yardımcı olmakla” suçladı.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığına ilişkin “makul bir karara” varmasının ertesi gününde bazı ülkelerin UNRWA’ya finansal desteğini durdurma kararı aldığını hatırlattı. Bu ülkelerin en kritik zamanda milyonlarca Filistinliyi toplu olarak cezalandırdığını belirten Albanese, bu ülkelerin Soykırım Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini ihlal ettiklerini de kaydetti. Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve ABDve birçok batı ülkesi UNRWA’ya yönelik finansal desteğini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise İsrail’in bazı UNRWA çalışanlarının Hamas’a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA’ya destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Siyonist baskılara boyun eğmeyin

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada ise UNRWA’ya yönelik iddialara tepki gösterilerek, “tehdit ve şantaja boyun eğmeme” çağrısında bulunuldu. Açıklamada, söz konusu UNRWA çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığına ilişkin iddiaların İsrail’in bilgilerine dayandığı vurgulanarak, “Siyonist düşmandan elde edilen bilgilere dayanılarak çalışanların sözleşmelerinin feshedilmesini şiddetle kınıyoruz. UNRWA’yı kararını derhal geri çekmeye ve uluslararası toplum tarafından kendisine verilen yetkiye uymaya çağırıyoruz. Ajans yönetimine Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinde derhal göreve dönme, siyonist baskılara boyun eğmeme çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kararınızdan geri dönün

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas’a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa yaptıkları finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.

İsrailli yetkililerin söz konusu iddialarına ilişkin BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) soruşturma başlatıldığını belirten Guterres, olaya karışan 12 kişiden 9’unun kimliğinin tespit edildiğini ve bunların UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini tarafından işlerine son verildiğini aktardı. BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

AA

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