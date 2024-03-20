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21 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

“Soykırımın her maddesini karşılıyor”

20 Mart 2024, Çarşamba 21:38
Gazze’de görev yapan Oxford Üniversitesi Hastanesinden Prof. Dr. Nick Maynard, “Gazze’de olanlar soykırımın her maddesini karşılıyor.” dedi.

Gazze’de görev yapan Oxford Üniversitesi Hastanesinden Prof. Dr. Nick Maynard, “Gazze’de olanlar soykırımın her maddesini karşılıyor.” dedi.

Gazze’de farklı zamanlarda görev yapan ve ABD’de BM ile Washington’da temaslar yürüten bazı doktorlar, BM’de basın toplantısı düzenledi. İsrail hükümetinin temel amacının Filistinlileri tamamıyla Gazze’den çıkarmak ya da tamamen yok etmek olduğunu kaydeden Maynard, acilen ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Maynard, İsrailli yetkililerin sadece Hamas üyelerini hedef aldıklarını öne sürdüklerini anımsatarak, “Ben ve sahayı gören tüm meslektaşlarım bunun gerçek olmadığını çok net bir şekilde söyleyebilir.” diye konuştu. İsrail’in ayrım gözetmeksizin bombaladığını ve açık bir şekilde siviller, sağlık tesisleri, altyapılar ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını ifade eden Maynard, soykırım terimini anlamak için biraz araştırma yaptığını belirterek, “Gazze’de olanlar soykırımın her maddesini karşılıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Maynard, Gazze’de olanların soykırım olduğuna dair hiçbir şüphesinin bulunmadığını, İsrail’in nihai hedefinin bu olduğunu dile getirdi. 

Gazze mevcut haliyle yaşanılmaz bir yer

Yoğun bakım doktoru Zaher Sahloul ise Gazze’de 100 çocuktan birinin öldürüldüğünü bildirdi. Çok sayıda çocuğun gerekli ilaç ve tıbbi tesislerin olmaması sebebiyle hayatını kaybettiğini aktaran Sahloul, “Gazze mevcut haliyle yaşanılmaz bir yer.” dedi. Acil tıp doktoru Thaer Ahmad ise İsrail engelleri sebebiyle Gazze’ye ilaç sokamadıklarını söyledi. Çocuk bezi bulamayan ailelerin plastik torba kullandığını aktaran Ahmad, sahadaki durumun aciliyet taşıdığını vurguladı. Ahmad, hastanelerin çalışabilir durumda olması gerektiğinin altını çizerek, Filistinlilerin çektiği acıyı dindirmek için “Ateşkesle bombaların durdurulması lazım.” dedi.

AA

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