Sri Lanka'daki vahşeti DEAŞ üstlendi

Sri Lanka'da Paskalya gününde yaşanan bombalı saldırıların sorumluluğunu DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Sri Lanka’da ölü sayısı 310’a yükseldi, yaklaşık 40 şüpheli gözaltına alındı

Sri Lanka için İnterpol devrede

Yerel basında yer alan haberlere göre, örgütün sözde haber ajansında yayımlanan açıklamada, aralarında kiliselerin ve büyük otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen saldırıların DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Örgüt, saldırıyı yaptığını ileri sürdüğü teröristlerin ise fotoğraf veya görüntülerini yayınlamadı.

Nariçi ve Çavuş'un babaları DEAŞ'a tepki gösterdi

Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında vefat eden Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un babaları, saldırıları üstlenen terör örgütü DEAŞ'a tepki gösterdi.

Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet Çavuş, yaptığı açıklamada, oğlunun vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Çavuş, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları üstlenmesine ilişkin, "Bunlar insan değil. Böyle bir şey görmedim. Din adına yapılıyorsa bunların Müslümanlıkla ilişkisi yok. Daha çok dinimize zarar veriyorlar. Böyle pırıl pırıl insanların ölümüne neden oluyorlar. Onları kınıyorum." dedi.

Oğluyla en son olaydan bir gün önce görüştüğünü anlatan Çavuş, "Acımız büyük, Allah herkese sabır versin. Ülkemiz için pırıl pırıl bir evladımı kaybettim. Çok başarılıydı. Çalıştığı şirketin en üst yöneticileri özel uçakla Adıyaman'a geldi. Bu da oğlumun çok sevilen ve başarılı birisi olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

"İnandıkları dini, düşünceyi iyi öğrensinler"

Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet Nariçi ise saldırıları terör örgütü DEAŞ'ın üstlenmesiyle ilgili, "Bunların hiçbir medeni yönü yok. Çok adi, insanlık dışı, maneviyatsız." diye konuştu.

Tüm dünyanın barışını istediğini dile getiren Baba Nariçi, şunları kaydetti:

"Bütün insanlığı seviyorum. Dünyanın birçok yerinde arkadaşlarım var. Bütün insanlığı kucaklıyorum. Gerçek Müslümanlığı öğrenmeyen insanlar her türlü araca ve teröre oyuncak olabilir, terörün maşası olabilir. Önce inandıkları dini, düşünceyi iyi öğrensinler. Allah'ın 99 sıfatını iyi öğrensinler. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini Allah ile vicdan arasında muhasebe etsinler. Terörle masum insanların katledilmesi kimse tarafından kabul edilemez."

Sri Lanka hükümeti, Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarından yerel bir militan grubunu sorumlu tutmuştu.

Örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiği ifade edilmişti.

Ülkede emniyet müdür yardımcısı imzasıyla yayımlanan 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunda grubun, Paskalya törenlerinde kiliselere saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 310 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklanmıştı.