Stoltenberg koronavirüse yakalandı

NATO Sözcüsü Oana Lungescu'nun verdiği bilgiye göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Stoltenberg'in aşılarını yaptırdığı, takviye aşısını olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Stoltenberg'in, NATO karargahının bulunduğu Belçika'daki kurallar uyarınca çalışmalarını evinden sürdüreceği kaydedildi. Jens Stoltenberg'in 14-15 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık etmesi planlanıyordu. Hastalığın ne zaman başladığına, karantina kuralları gereğince Stoltenberg'in Berlin'e gidip gidemeyeceğine yönelik bilgi verilmedi. AA

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