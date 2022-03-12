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12 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sudan 1 haftadır yeniden ayakta: Batı Darfur'daki olaylarda 35 kişi öldü

12 Mart 2022, Cumartesi 15:35
Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde bir haftadır süren şiddet olaylarında 35 kişi öldü.

Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cebel Mun kentine bağlı Sıleya bölgesinde, 5 Mart'tan bu yana farklı kabilelere mensup kişiler arasındaki çatışmalarda 35 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Kasım 2021'de Cebel Mun kentindeki kabile çatışmalarında 43 kişi ölmüş, 46 köy ateşe verilmişti.

BM, 16 Aralık 2021'de Darfur bölgesindeki şiddet olayları nedeniyle ekimden bu yana 83 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini duyurmuştu.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi ölüyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

AA

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  • Gültekin

    12.3.2022 17:55:33

    Sudan devletine sahip çıkılması gerekir, sömürgeci devletler sürekli bu tür devletleri çatışma halinde tutmakla çok büyük vurgunlar yapıyor, Sudanlılar oyuna gelmesin, müslümanlar uyanık ve akıllı olmak zorundadır, çünkü dünyaya karşı müslümanın Allah'a karşı sorumlulukları vardır.

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