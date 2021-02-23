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23 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 52

Sudan'a kaçan Etiyopyalı sığınmacılar acil yardım bekliyor

23 Şubat 2021, Salı 16:20
Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a kaçan sığınmacılar, zorlu bir hayat mücadelesi veriyor.

Hükümete bağlı Mülteciler Komiserliğinin raporuna göre, Etiyopya ordusunun kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik operasyon başlatmasının ardından ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinin Damazin kentine 4 bin 397 Etiyopyalı sığınmacı geldi.

Kesele eyaletindeki Hamdayit sınır geçiş noktasından 48 bin 181, Gadarif eyaletindeki geçiş noktasından da 18 bin 878 sığınmacı ülkeye giriş yaptı.

Böylece ülkelerindeki çatışmalardan Sudan'a kaçan çoğunluğu Etiyopyalı sığınmacıların sayısı 71 bin 456'ya yükseldi. Tigray'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanlar 4 bölgede ağırlanıyor.

Sudan-Etiyopya Eritre üçgenindeki sınır hattında yer alan ve kısıtlı imkanları nedeniyle geçici barınma merkezi konumundaki Kesele eyaletindeki Hamdayit'te kayıtları yapılan sığınmacılar, otobüslerle diğer kamplara götürülüyor.

 

Um Rakuba Kampı'nda ilaç sıkıntısı had safhada

Sudan İçişleri Bakanlığına bağlı Sığınmacılar Komisyonu Koruma Görevlisi Tarık Abdusselam Yusuf Salih, yaptığı açıklamada, Gadarif eyaletinin Doğu Gallabat bölgesinde 12 Kasım 2020'de kurulan Um Rakuba Sığınmacı Kampı'nda çoğunluğu Etiyopya’nın Tigray bölgesindeki Humera ve May Kadira kentinden 21 bin 68 sığınmacı bulunduğunu söyledi.

Kampta, Amhara kabilesinden 136, Tigray bölgesindeki çatışma alanlarında bulunan kamplardan gelen Eritreli 36 sığınmacının da bulunduğu bilgisini paylaşan Salih, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletlere bağlı yardım örgütlerinin yanı sıra kampta ulusal ve uluslararası 28 yardım kuruluşu var. 3 bölgeden oluşan kampta sağlık, su, eğitim, gıda, çocuk ve yaşlı bakımı, hamile kadınlar ve özel ihtiyaç sahipleri olmak üzere gibi çeşitli alanlarda hizmet veriliyor. Çok sayıda ilaç bulunmuyor. Bazı hastaları Gadarif'e sevk ediyoruz. Son olarak Haşebe bölgesinden getirilen ve henüz barınaklara yerleştiremediğimiz 1171 mülteci için de çalışmalar sürüyor. Geçici olarak kamptaki büyük barınaklarda misafir ediliyorlar. Türkiye’den İHH İnsani Yardım Vakfı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile 1. Bölge ve uzantısında bunlar için kalıcı barınak yapımına başladı."

Ailelerini arayan 91 çocuk var

Kampta çok sayıda eksikleri bulunduğunu ve destek beklediklerini belirten Salih, "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından sığınmacılara aylık erzak yardımı yapılıyor ancak bu yeterli gelmiyor. Ciddi oranda gıda malzemesine ihtiyaçları var. Yaz mevsimi yaklaşıyor, sonrasında yağmur dönemi cibinliğe ihtiyaç duyulacak. Kampta kayıp 55 çocuk ailelerine kavuştu. Ailelerini arayan 91 çocuğumuz var." ifadelerini kullandı.

Sığınmacılardan 40 yaşındaki Nuriye Zino, "Tigray’ın Humera bölgesinden Hamdayit sığınmacı kampına geldim. Orada bir hafta kaldım. Ardından 3 çocuğumla Um Rakuba’ya geldim. Çocuklarımın ikisini kaybettim. Yemek sorunumuz yok ancak hastane ve ilaç sıkıntısı var." dedi.

Kampa sığınan 76 yaşındaki Raku Mokannen de Haşebe bölgesinden 3 ay önce Um Rakuba’ya geldiklerini belirterek, "Ekmek, yağ, un veriyorlar. Sudanlılar sağ olsunlar hep yanımızdalar. Bize her konuda çok destek oluyorlar. Çocuklarım hastalandı ancak tedavileri için ilaç bulamadık. Sağlık merkezine gittiğimizde ilaç bulamıyoruz. Destek bekliyoruz." diye konuştu.

Harok Kadar, Humera’dan bir günlük yolculuğun ardından Hamdayit’e oradan da Um Rakuba’ya ulaştıklarını, çocukları, anne ve babasıyla birlikte 3 aydır Um Rakuba’da kaldıklarını anlattı. "Sağ olsunlar barınacak bir çadır verdiler. Ancak içme suyu, bebeğim için süt ve mama ihtiyacım var. Ayrıca hastane sıkıntımız da var." şeklinde konuşan Kadar, masrafları karşılamak için uygun bir işte çalışmak istediğini dile getirdi.

Tigray'daki çatışmalarda 3 yakınını kaybeden Gabriel Hayli de yanlarına hiçbir şey alamadan eşiyle birlikte Um Rakuba'ya sığındıklarını belirterek destek istedi.

Sudan'da 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişi öldü, on binlerce kişi sığınmacı konumuna düşerken yüzlerce kişi de yakınlarını kaybetti.

Operasyon öncesi bölgedeki iletişim hatları kesildiğinden Tigray'daki gelişmelerle ilgili basına çok fazla bilgi sızmıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Tigray'daki çatışmalar nedeniyle yardıma muhtaç milyonlarca kişinin mağdur olduğunu belirterek, insani yardımlar için acil sürdürülebilir ve koşulsuz erişim çağrısı yapmıştı.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.​​​​​​

AA

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