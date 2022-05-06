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6 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Sudan'da askeri yönetim protesto edildi: 1 kişi öldü

06 Mayıs 2022, Cuma 11:46
Sudan'da Direniş Komitelerinin çağrısıyla sokaklara inen gençler, askeri yönetimi protesto etti. Hartum’da gerçekleştirilen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında bir kişinin öldüğü bildirildi.

Başkent Hartum'daki Bajdar bölgesinde toplanarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ilerlemek isteyen kalabalığı polis göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Taşlar ve yaktıkları araç lastikleriyle yollarda barikatlar kuran protestocular, askerlerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi yönünde slogan attı.

Polisle yaşanan kovalamacanın ardından çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, ara sokaklara dağıldı.

Hartum’un Umdurman ve Bahri bölgelerinin yanı sıra Medeni kentinde de benzer protestolar düzenlendi.

1 kişi öldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkentteki gösterilerde bir protestocunun askeri aracın altında ezilerek öldüğünü belirtti.

Açıklamada, Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısının 95’e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin en üst idare organı Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükûmet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

AA

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