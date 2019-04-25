Sudan’da normalleşme arayışı

Sudan’da darbe sonrası yönetime el koyan Askerî Geçiş Konseyi’nin üst düzey üç üyesi istifa etti.

Ömer Zeynelabidin, Celâleddin eş-Şeyh ve Babekir et-Tayyib’in istifaları, protesto gösterilerini sürdüren muhaliflerin en önemli talepleri arasındaydı. Üç isim de devrik devlet başkanı Ömer el-Beşir’e de yakın bulunuyorlardı. Askerî Geçiş Konseyi ile protestocuların liderleri arasındaki görüşmeler Çarşamba günü yeniden başlamıştı. Protestocular, Konsey’in yönetimi hızla sivil bir hükümete bırakmasını istiyor.

‘Temel ilkeler üzerinde anlaştık’

Başşehir Hartum’da basın toplantısı düzenleyen Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin el-Kebbaşi, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi ile temel ilkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Şemseddin el-Kebbaşi, “Bu ilkelerin ilki, Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nin birbirini tamamladığı ve Sudan’ı krizden çıkarma konusunda birlikte hareket edecekleridir” dedi. BBC’nin haberine göre, Kebbaşi, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi ile kalan görüş ayrılıklarının giderilmesi için de ortak bir komite oluşturduklarını açıkladı.