Sudan'da yeni darbe girişimi ile alakalı 12 kişi tutuklandı

Darbe girişimiyle ilgisi olduğu düşünülen 12 kişinin tutuklandığı ve 4 kişinin de gözaltında olduğu belirtildi.

Sudan’ın askeri yetkilileri perşembe günü yaptığı açıklamada, birkaç subayın orduyla muhalefet arasındaki koalisyon anlaşmasını baltalamak için darbe girişiminde bulunduğunu açıkladı. Birkaç gün önce orduyla demokrasi yanlısı bir koalisyon, seçimlere kadar ülkeyi ortak yönetecekleri bir kurul oluşturmak konusunda anlaşmıştı. Sudan TV’ye konuşan Geçici Askeri Konsey’in güvenlik komitesi lideri Cemal Ömer İbrahim, engellenen darbe girişimine emekli askerlerin yanında hala hizmette olan bazı personellerin de katıldığını açıkladı. İbrahim, darbe girişimiyle ilgisi olduğu düşünülen 12 kişinin tutuklandığını ve 4 kişinin de gözaltında olduğunu belirtti. Askeri konsey, muhalefet ve protesto temsilcileri seçime giden üç yıllık süreçte iktidarı paylaşmaya karar vermiş; bu karar, yıllardır süren diktatörlüğü sona erdirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirilmişti. Anlaşma, Ömer Beşir’in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protesto gösterilerinden, iç çatışmalardan ve ekonomik krizden sonra ülkenin barışçıl bir geçiş süreci yaşayacağına dair umutları yeşertmişti. Öte yandan söz konusu anlaşma henüz sonuçlanmadı ve imzalanmadı.

Okunma Sayısı: 186

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.