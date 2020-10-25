Sudan, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştı

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçiş hükümetinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabul ettiğini ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesinin yasama organının yetkisinde olduğunu açıkladı.

Bakan Kameruddin, Sudan resmi haber ajansı SUNA’da yer alan açıklamasında, "Normalleşme konusunda anlaştık, onay yasama organında. Normalleşme süreci, yasama meclisinin kurulması ile anayasal yapının tamamlanmasının ardından gerçekleşecek." ifadesini kullandı. Birçok kararın yürürlüğe girmesinin (henüz kurulmayan) yasama meclisine bağlı olduğunu belirten Kameruddin, önemli olanınsa İsrail ile normalleşme konusunda bir anlaşmaya varılması olduğunu söyledi. Kameruddin, ülkesinin normalleşmeden ekonomi, teknoloji, enerji ve altyapı alanında fayda sağlayacağını kaydetti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD’nin Sudan’ı terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Karar, Sudan’ın uluslararası topluma yeniden entegre olmasının önünü açan, ekonominin toparlanmasına yardımcı olacak tarihi bir adım. Eski rejimin izlediği politikalar, ülkeyi uluslararası toplumdan izole etti. Bu durum, tarihi boyunca terörizmle ilgisi olmayan Sudan halkı üzerinde zararlı etkiler bıraktı. Sudan’ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartılması halkı için onur mücadelesinde zafer anlamına geliyor, demokrasiye geçişi, aşırılık ve terörizmle mücadeleyi destekliyor." AA

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