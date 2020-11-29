Suikastin arkasında İsrail var

İran’ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, başşehir Tahran yakınlarında uğradığı suikast sonucu can verdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, suikast ile ilgili İsrail’i suçladı.

BBC’deki habere göre New York Times gazetesi de üç ayrı Amerikalı yetkilinin saldırının arkasında İsrail’in olduğunu söylediğini yazdı. Gazete haberinde, ABD’nin önceden saldırı hakkında ne kadar haberdar olup olmadığının net olmadığını da duyurdu. Suikast ile ilgili İran devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail’i hedef alarak, “Küresel küstahlığın şeytanî eli bir kez daha, gaspçı Siyonist rejim tarafından kanla kirletildi” dedi. Ruhani, “Şehit Fahrizade suikasti, düşmanlarımızın içinde olduğu derin nefret ve sıkıntının da göstergesi. Onun şehadeti, ilerleyişimizi yavaşlatmayacak” mesajını verdi.

Bu da Siyonist rejimin işi

İran, beş ay önce Natanz’daki nükleer tesisi hedef alan sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi: “Natanz’daki hadise ile son yaşanan olaylardaki (Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikast) faillerin aynı olduğu söylenebilir. Siyonist rejimin bu olaylarda rolü olduğu görülüyor” dedi.