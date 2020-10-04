‘Süper enzim’ plâstik şişelere karşı

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir ‘süper enzimin’, plâstik şişeleri altı kat daha hızlı ayrıştırdığı görüldü.

Yeni süper enzimin geri dönüşüm amaçlı bir ya da iki yıl içinde kullanılabileceği belirtildi. Guardian gazetesinin haberine göre, tabiî yollarla ‘plastik yiyebilen’ bakteriden elde edilen süper enzim şişelerin tamamen geri dönüştürülmesini mümkün hale getiriyor. Mevcut imkânlar dahilinde plastik şişeleri, yenilerini üretmek için kimyasal parçacıklara ayırmak çok zor. Bu da, her geçen yıl yeni plastik atıkların tabiata karışması anlamına geliyor.

Süper enzim, iki farklı enzimin birbirine bağlanmasıyla oluşturuldu. Her iki enzim de, 2016 yılında Japonya’daki atıklarda keşfedilen plâstik yiyen böceklerde keşfedildi. Araştırmacılar, süper enzimin ilk versiyonunu 2018’de geliştirdi. Bu enzim, birkaç gün içinde plastiği parçalayabildi. Ama süper enzimin son halinin, plâstikleri altı kat daha hızlı ayrıştırdığı görüldü.

