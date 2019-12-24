Suriye'de füze saldırı: 8 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib ilinin Maaret el Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.

Şam karşıtı muhalif aktivistler, Türk gözlem noktasına saldırı olmadığını aktardı. Füze saldırısı Jobas köyü ilkokulunu hedef alırken vefat edenlerin 5'inin çocuk olduğu belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ve yerel gazeteciler, füze ile vurulan okulun diğer kentlerden gelen göçmenler tarafından kullanıldığını dile getirdi. Anadolu Ajansı, hava saldırısının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırıda 5'i çocuk 8 sivilin öldüğünü duyurdu. Euronews Türkçe

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