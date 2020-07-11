Suriye'de hava saldırısı: 35 terörist öldü

Suriye'nin Deyrizor ilinde, Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir konvoya aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca düzenlenen saldırıda 35 terörist öldü.

AA'nın edindiği bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, gece saatlerinde Deyrizor ilinin Irak sınırındaki Elbukemal ilçesi yakınlarında İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir askeri konvoyu hedef aldı. Saldırıda 2'si üst düzey sözde "komutan" olmak üzere, İran destekli 35 terörist öldürüldü. Hava saldırısını henüz üstlenen olmadı. 3 Temmuz'da da Deyrizor'un Mayadin ilçesinde İran destekli gruplara ait bazı noktalar, aynı şekilde aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca bombalanmıştı. AA

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