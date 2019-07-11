Suriye'de rejimden hava saldırısı: 4 çocuk öldü

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda dört çocuğunu yitiren anne ve babanın yakarışı yürek burktu.

Esed rejimi, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 9 sivili daha katletmişti. Cisr eş Şuğur ilçesindeki saldırının ardından kaydedilen görüntülerde, bir anne babanın dört çocuğunu birden bu bombardımanda kaybettiği anlaşıldı. Evlerini yıkan saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulan anne ve babanın, çocuklarının çarşaflara sarılı cansız bedenlerine sarılarak feryat ettiği görüldü. Çocukların isimlerinin Meram, Merve, Muhammed ve Aya olduğu öğrenildi. AA

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