Suriye’de yıllardır süren çatışmalarda 528 bin kişi öldü

Suriye’nin başkenti Şam’da 27 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen protesto gösterisinde insanlar kayıp yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak, Suriye’de işlenen suçların faillerinden hesap sorulmasını talep etti.

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