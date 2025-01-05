Suriye’de yıllardır süren çatışmalarda 528 bin kişi öldü

05 Ocak 2025, Pazar 00:04
Suriye’nin başkenti Şam’da 27 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen protesto gösterisinde insanlar kayıp yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak, Suriye’de işlenen suçların faillerinden hesap sorulmasını talep etti.
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Independent Türkçe’nin haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) bildirdiğine göre, 2011’den bu yana Suriye’deki çatışmalarda 528 bin 500’den fazla insan öldürüldü. SOHR’a göre bu sayı, Beşar Esad rejiminin devrilmesi ve Moskova’ya kaçmasının ardından gözaltı merkezlerinin mahzenlerine, tutukevlerine, hapishanelere ve toplu mezarlara ulaştıktan sonra öldüğü teyit edilen binlerce kişiyi kapsıyor.
Haber Merkezi
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