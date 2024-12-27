İtidalli davranmalıyız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki sıcak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fetih havası Türkiye'ye kaybettirir

“Suriye’de bir fetih havası estiriliyor. Yine akıldan, mantıktan uzak bir slogancılığın içine itiyorlar Türkiye’yi. HTŞ’yi terör örgütü olarak kabul etmiş bir ülke Türkiye. Deniyor ki, ‘HTŞ bir terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Orada bir fiilî durum var ve biz bu fiilî durumu görüyoruz ve hukukî süreci işletiyoruz.’ Yani HTŞ’nin terör örgütü olarak kabul edilmesinin engelleneceği veya başka bir ifadeye bürüneceği bir süreç işletiliyor. Burası bir hukuk devleti, böyle bir hukukî sürecin işlediği ortamda bir ülkenin Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı’nın ve Dışişleri Bakanı’nın daha bu süreç tamamlanmadan fiilî durumun meydana gelmesine neden olanlardan birisiyle aynı arabada görüntü vermesi bir hukuk devletine yakışır mı yakışmaz mı?” dedi.